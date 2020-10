Gervinho affosa l'Inter, Brozovic e Perisic la tirano su. Parzialmente, perché i nerazzurri non vanno oltre il pari in casa contro il Parma e non riescono a trovare continuità di gioco e risultati: termina 2-2 a San Siro. Conte schiera una difesa inedita con Ranocchia e De Vrij insieme, a centrocampo Gagliardini con Barella ed Eriksen dietro Lautaro e Perisic. Nel primo tempo i nerazzurri partono bene ma non riescono a sfondare il muro di Liverani, che esulta in avvio di ripresa con la doppietta di Gervinho. La rete di Brozovic, appena entrato, rimette subito in partita l'Inter, che attacca a testa bassa e reclama per un rigore negato su contatto molto dubbio tra Balogh e Perisic. Sepe salva su Ranocchia, i nerazzurri non trovano la stoccata decisiva fino al colpo di testa proprio di Perisic nel recupero su punizione di Kolarov. Secondo 2-2 consecutivo per il Parma, l'Inter non arriva al meglio al big match di martedì contro il Real in Champions.