L'Inter avrà ora una settimana di tempo per prepararsi in vista dell'esordio in campionato fissato per sabato prossimo 26 settembre alle 20.45 a San Siro contro la Fiorentina. Dopo la sfida contro i viola i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di Benevento (mercoledì 30 alle 18), dalla trasferta di Roma contro la Lazio (domenica 4 ottobre alle 15) e dal derby contro il Milan in programma sabato 17 alle 18.