L'Inter torna a giocare a San Siro a 53 giorni di distanza dall'ultima volta (era il 28 luglio scorso, 2-0 sul Napoli in campionato) e lo fa nel migliore dei modi con uno scoppiettante successo ai danni del malcapitato Pisa. Finisce 7-0, un risultato che fa certamente sorridere Antonio Conte in vista del primo impegno ufficiale contro la Fiorentina sabato prossimo sempre a San Siro e valido per la seconda giornata di Serie A.

Sugli scudi Lautaro Martinez, autore di una tripletta a conferma del suo ottimo feeling con la porta in questi test amichevoli, in grande spolvero Hakimi (autore di due assist e padrone della corsia di destra) e segnali di risveglio da Christian Eriksen, schierato titolare da Conte ed entrato prepotentemente nel tabellino dei marcatori con una doppietta. Per i nerazzurri si è trattato del terzo successo in altrettante amichevoli in questa brevissima pre-season: la goleada sul Pisa fa infatti seguito al 5-0 sul Lugano e al 7-0 sulla Carrarese.