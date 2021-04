Romelu Lukaku, trascinatore della squadra di Antonio Conte, proprio alla vigilia del 15 punti allo scudetto . L’Inter non può ancora alzare le mani dal manubrio anche perché domenica sarà attesa da uno degli scontri al vertici più delicati sulla strada che porta verso il Tricolore, la trasferta contro il Napoli, in piena corsa Champions., trascinatore della squadra di Antonio Conte, proprio alla vigilia del match contro gli azzurri di Rino Gattuso ha parlato del rush finale che potrebbe regalargli il primo grande trofeo della sua carriera intervendo in diretta Instagram con 433 ha mostrato di essere sulla perfetta lunghezza d’onda del proprio allenatore, nulla ancora è fatto e bisogna tenere la testa bassa sull’obiettivo.

“Abbiamo fame di raggiungere il risultato, ma mancano ancora tante partite: l'anno scorso abbiamo avuto alti e bassi ma lavoriamo duro e tutti abbiamo fatto uno step successivo in questa stagione. Io in particolare mi sento bene”.

Romelu Lukaku e Antonio Conte Credit Foto Getty Images

Serie A Inter meglio di Bayern e City: media punti top in Europa IERI A 08:53

"In Serie A sei sempre messo alla prova, Conte mi chiede..."

La Serie A è un campionato complicato, sei sempre messo alla prova anche tatticamente: ogni partita è un test diverso. I difensori e Handanovic stanno facendo un ottimo lavoro e anche noi attaccanti sappiamo che, non concedendo nulla dietro, prima o poi il gol arriva. Cosa chiede Conte alle punte? Lui dice sempre che la punta è il primo difensore per questo io, Lautaro, Sanchez e Pinamonti cerchiamo sempre di bloccare sul nascere l'azione degli avversari. Siamo quattro attaccanti generosi, e tutta la squadra ne beneficia. Il nuovo logo? Fa parte del processo di modernizzazione del club, negli ultimi anni tutti aspettavano di vedere l'Inter di nuovo al vertice e io non vedo l'ora di far vedere la maglia della prossima stagione”.

Classifiche e risultati

Conte: "Sono un fratello maggiore per i miei calciatori"

Serie A Juve e Inter nella top15 dei club che valgono di più al mondo 12/04/2021 A 18:02