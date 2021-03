Inter-Sassuolo non si gioca. La notizia, arrivata qualche ora fa,dopo la disposizione dell’ATS di Milano, in conseguenza del focolaio di Coronavirus scoppiato in casa nerazzurra che nel corso di meno di 48 ore ha portato a scoprire la positività di 4 elementi del gruppo squadra (Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan De Vrij e Matias Vecino). Ma cosa cambia nel quotidiano dell’Inter dopo tale disposizione, perché si è arrivati a questa decisione e quando sarà recuperata la sfida. Proviamo a fare chiarezza, rispondendo a qualche semplice domanda?

Classifiche e risultati

Serie A Inter, De Vrij e Vecino positivi: vietata la gara col Sassuolo 4 ORE FA

L’Inter può allenarsi?

Da oggi e per i prossimi quattro giorni (domenica 21 marzo compreso) l'Agenzia di Tutela della Salute di Milano ha imposto ai nerazzurri sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra. Dunque fino a lunedì 22, quando verrano ripetuti i tamponi molecolari a tutti i membri del gruppo squadra, i giocatori non potranno svolgere alcun tipo allenamento e nemmeno varcare i cancelli di Appiano Gentile ma dovranno sottostare all’isolamento domiciliare.

Antonio Conte in scivolata in allenamento: che carica prima di Inter-Bayer!

Lukaku, Lautaro, Hakimi, Barella e tutti gli altri potranno andare in Nazionale?

No, come specifica il comunicato diramato dal club nerazzurro, l’ATS ha disposto il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Dunque nessuno potrà rispondere alla chiamata delle rispettive rappresentative.

L’Inter ha speso il bonus disposto dal Protocollo Covid Figc?

No, essendo un rinvio imposto dall’ATS, il club nerazzurro non ha speso il bonus previsto dal protocollo della FIGC.

Gravina: "Protocollo resta valido, serve armonia tra Asl"

Quali sono le prossime mosse della Lega Serie A?

Dopo questa decisione la Lega Serie A ha due possibilità rinviare l'incontro con il Sassuolo oppure come come in occasione di Lazio-Torino, lasciare la gara in calendario e dare al giudice sportivo la possibilità di tenere sub iudice l’incontro senza infliggere alcuna sanzione.

Quando sarà recuperata e rischedulata la partita Inter-Sassuolo?

Come disposto dallo statuto Figc ed accaduto col recente caso di Juventus-Napoli (inizialmente prevista per mercoledì 17 marzo ma poi spostata, per volere dei due club, a mercoledì 7 aprile alle ore 18:45), le due compagini potranno accordarsi per recuperare la partita nella data che preferiscono. L’incontro ovviamente dovrà svolgersi entro il 23 maggio, data in cui è programmata l’ultima giornata di campionato. La prima finestra utile è quella del 7 aprile, giorno in cui è prevista il Juventus-Napoli della discordia.

Fienga: "Juve-Napoli? Risposta Lega più ridicola della decisione"

Serie A San Siro, Sala: "Fermi finché l'Inter non chiarirà il suo futuro" 2 ORE FA