Calcio

Inter, sei pronta per José Mourinho vs Antonio Conte: amici mai

SERIE A - 11 anni dopo l'addio dalla Serie A, la notte dopo la vittoria del Triplete José Mourinho torna in Italia alla Roma e ritrova l'amata Inter nuovamente scudettata e allenata da Antonio Conte, uno dei tecnici con cui ha avuto in passato più frizioni in Premier League. Fra demenza senile e attacchi sulla condanna per il calcioscommesse ai tempi della Juve, i due non si sono mai amati.

00:01:43, 32 minuti fa