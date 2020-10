L'infortunio di Lukaku, una delle poche certezze dell'Inter in questo avvio di stagione, è una brutta tegola per Antonio Conte. L'attacco nerazzurro contro il Parma e con ogni probabilità anche contro il Real Madrid, in un match fondamentale per la qualificazione agli ottavi, andrà ridisegnato. Vediamo quali sono le alternative a disposizione di Antonio Conte.