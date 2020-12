Hakimi e Lukaku, su rigore, trascinano l’Inter alla sesta vittoria consecutiva in campionato: 2-1 a San Siro contro lo Spezia. Risultato maturato dopo una prestazione poco convincente dei nerazzurri, che nel primo tempo si rendono pericolosi con Young per poi faticare enormemente a trovare spazi e ad attaccare con continuità. Merito anche di un ottimo Spezia, che rientra bene dagli spogliatoi ma viene punito da Hakimi, bravo a sfruttare il campo a disposizione e a trafiggere Provedel sul primo palo. Un fallo di mano di Nzola su cross di Sensi causa il rigore per l’Inter: Lukaku trasforma e chiude il match. Nel finale Piccoli accorcia, ma non basta: Conte porta a casa altri tre punti che permettono ai nerazzurri di restare a -1 dal Milan. Dopo la vittoria sofferta con il Napoli, per l'Inter arriva un altro successo dopo una prova tutt'altro che positiva.