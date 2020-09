Multa di 8mila euro per Steven Zhang in seguito alle dure parole utilizzate su Instagram contro Paolo Dal Pino, presidente di Lega, lo scorso 3 marzo. Il procedimento aperto dalla Procura Federale si è concluso con il patteggiamento da parte del presidente . Oltre alla multa per il figlio di Zhang Jindong è prevista anche un'ammenda di 5mila euro per il club nerazzurro.