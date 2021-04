Di certo, il passivo stimato intorno ai 130 milioni con cui verrà chiuso questo bilancio andrà calmierato con una cessione da fare entro il 30 giugno. Non semplice con il Covid e con gli Europei che rallenteranno le contrattazioni. Attenzione al mercato inglese. Sarà materia per il presidente Zhang che tornerà a Milano a fine aprile o a inizio maggio. Nonostante le difficoltà economiche, la volontà di Steven Zhang, come ricorda Tuttosport, è quella di rimanere al timone dell'Inter. Il presidente ha risposto con i colori dell'Inter al messaggio di un tifoso che chiedeva al presidente di restare.

Sulla voglia di rimanere di Zhang junior - sempre molto attivo sulla Rete, ma lontano dall'Italia dallo scorso ottobre - non ci sono dubbi. Suning ripete di non voler lasciare l'Inter. Ma le cifre del debito, legato al club nerazzurro, sono schizzate. Con queste premesse, sembrano piuttosto nebulose le prospettive di un prolungamento della gestione nerazzurra di Suning. Goldman Sachs non ripeterebbe un'operazione in stile Elliott al Milan . Non è un hedge fund, ma una banca d'affari. Un aiuto potrebbe arrivare, come dicevamo, dagli investitori americani di LionRock Capital, azionista di minoranza dell'Inter. Il 40% del patrimonio del fondo di Hong Kong appartiene a imprenditori statunitensi. Dopo il fondatore Daniel Tseung, gli azionisti principali sono americani: Ned Sherwood, Jonathan Schiff e Martin Shen. Alle spalle di questi manager ci sono importanti famiglie di immobiliaristi USA. E, particolare non secondario, non è ancora arrivata una risposta ufficiale all'offerta da 800 milioni di BC Partners