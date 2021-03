Arrivano buone notizie per l'Inter : l'ultimo giro di tamponi effettuato ad Appiano Gentile nella giornata di venerdì ha dato per tutti esito negativo. Rimangono quindi 4 i giocatori attualmente positivi al Covid-19 : si tratta di Handanovic, De Vrij, D'Ambrosio e Vecino. Di questi solo il portiere sloveno potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Bologna in programma dopo la sosta: il capitano nerazzurro si sottoporrà quasi certamente a un tampone nella giornata di mercoledì 31 marzo e sulla carta avrebbe il tempo di recuperare per il match contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic in programma sabato 3 aprile alle 20.45 allo stadio Dall'Ara.