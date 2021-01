Potrebbe far registrare sviluppi in tempi più rapidi del previsto la trattativa tra Suning e BC Partners per la cessione della maggioranza dell'Inter. Lo rivela Tuttosport secondo cui i manager del fondo londinese starebbero effettuando la due diligence. Lo scenario sembra delineato: difficilmente ci si limiterà alla vendita della minoranza del club nerazzurro, in ballo al contrario c'è più del 51%.