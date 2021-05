Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Sensi, Perisic; Pinamonti, Lukaku. All. Conte

Squalificati: Brozovic, Darmian

Indisponibili: Barella, Kolarov, Vidal

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger-Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arslan, Braaf, De Maio, Deulofeu, Jajalo, Nestorovski, Pussetto

Statistiche Opta

L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 12 partite di Serie A contro l’Udinese, conquistando ben nove successi nel parziale (2N).

L'Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei sfide di Serie A contro l'Udinese; soltanto contro la Reggina (11) tra il 2003 e il 2008, i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga senza reti al passivo contro una singola avversaria nella competizione.

Dopo aver tenuto la porta inviolata al Meazza negli ultimi due campionati contro l'Udinese, l'Inter potrebbe registrare tre clean sheet di fila in casa contro i friulani per la prima volta nella sua storia in Serie A.

L’Inter sarà la prima squadra nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo delle 3000 partite nella competizione: i nerazzurri hanno ottenuto finora 1495 successi, 834 pareggi e 670 sconfitte.

Dopo la sconfitta contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Inter potrebbe perdere due gare di fila in Serie A per la seconda volta sotto la guida di Antonio Conte (sconfitte con Lazio e Juventus tra febbraio e marzo 2020).

L'Udinese ha perso 0-1 l'ultima di campionato contro la Sampdoria e non resta a secco di gol per due gare di fila nella competizione da ottobre 2020 (tre in quel caso).

L'Udinese ha subito 13 gol su calcio di rigore in questo campionato: record per una squadra in un singolo torneo di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (1994/95).

Con una presenza, Samir Handanovic può superare Walter Zenga (328) e diventare in solitaria il portiere dell’Inter con più presenze in Serie A. Dal suo esordio nel massimo campionato italiano, con l’Udinese, nel 2004/05, Handanovic ha tenuto la porta inviolata in 180 incontri interi nella competizione: più di ogni altro portiere (comprese 14 clean sheet nel torneo in corso, altro record).

Tra i giocatori in attività con meno di 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei, solo Wout Weghorst (70) del Wolfsburg ha preso parte a più reti dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez: 46 (36 gol e 10 assist in 99 presenze), come Lucas Alario ed Erling Haaland.

Rodrigo de Paul dell’Udinese (nove reti) può diventare il quinto centrocampista argentino ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Javier Pastore (11 nel 2010/11), Erik Lamela (15 nel 2012/13), Franco Vázquez (10 nel 2014/15) e Papu Gómez (16 nel 2016/17).

