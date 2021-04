Giuseppe Meazza" di Milano. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Hellas Verona (qui il REPORT ), valido per la 33esima giornata di Serie A e arbitrato da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita che si è disputata allo stadio "" di Milano.

La moviola di Inter-Verona (arbitro Abisso di Milano)

- 82' MOLTI DUBBI SUL GOL DELL'1-1 ANNULLATO A FARAONI! Handanovic, dopo gli errori contro Napoli e Spezia, sbaglia completamente i tempi dell'uscita e rischia la frittata quando Faraoni con la spalla e senza alzare le braccia mette in rete il pallone, approfittando dell'uscita poco sicura del portiere sloveno. Abisso annulla tutto per una presunta carica sul portiere che però appare una decisione fin troppo severa per il giocatore dell'Hellas, che resta nel proprio cilindro e interviene solo con le spalle e senza usare altre parti del corpo per sbilanciare un Handanovic distratto e graziato dalla decisione dell'arbitro.

Nella consueta intervista post partita a DAZN, Ivan Juric – tecnico del Verona – ha commentato l’episodio del gol annullato a Faraoni con parole inequivocabili.

"C'è stato annullato un gol regolarissimo. Di cosa stiamo parlando? Ci vuole coraggio a non darlo. L'episodio è clamoroso ma comunque andiamo avanti”

