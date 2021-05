Calcio

José Mourinho alla Roma, le conferenze stampa più famose: da "zero tituli" a "culla di oro"

SERIE A - È ufficiale Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma nella prossima stagione. Il tecnico portoghese e i giallorossi non sono mai andati particolarmente d'accordo. Nel biennio interista lo "Special One" non ha fatto mancare qualche frecciatina verso la società romana. Ripercorriamo le famose conferenze stampa che hanno reso celebre il tecnico portoghese.

