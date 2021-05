Subito una grande ca..ta, porta rispetto. Se non segui non puoi parlare così. Vai a vedere come ha giocato la squadra. Con lei non parlo perché deve portare rispetto". Al termine di Napoli-Verona 1-1 il tecnico dell'Hellas Ivan Juric è stato protagonista di un duro scontro in diretta tv ai microfoni di Sky nel post partita. A mandarlo su tutte le furie è stata la prima considerazione del cronista: "Un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto in queste ultime settimane". Juric non ha gradito e ha ribattuto duramente: "".

"Dovete chiedermi scusa, è una vergogna"

Il cronista di Sky, Massimo Ugolini, ha tentato di precisare il proprio punto di vista, ma da Juric si è alzato un muro: "Ancora? Io me ne vado, manca di rispetto. La mette in un modo non giusto. Non ci sto con questo atteggiamento, che prima no e oggi sì. La squadra ha dato sempre il massimo. Questo in Italia è inaccettabile. Dovete chiedermi scusa, questa è una vergogna". Juric a quel punto ha tolto l'auricolare e ha abbandonato la postazione interviste.

