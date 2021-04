Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Napoli (qui la DIRETTA SCRITTA ), recupero valido per la 3^ giornata della Serie A 2020-21, arbitrato dal signor Mariani. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium di Torino.

La moviola LIVE di Juventus-Napoli (arbitro Mariani)

- 36’ RIGORE NON DATO ALLA JUVENTUS! Grande serpentina di Danilo che arriva al limite dell’area e serve Chiesa sulla sinistra, l’ex viola in area prova a centrare in mezzo per un compagno a rimorchio ma viene falciato di netto da Lozano, che in ripiegamento difensivo lo atterra in tackle. Né Doveri, né Pasqua al VAR concedono il penalty ma sbagliano perché il fallo del messicano è nettissimo. Decisione inspiegabile ed errore grave della terna, che fa infuriare la panchina e la dirigenza bianconera.

