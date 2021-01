Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Sassuolo (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 17a giornata di Serie A arbitrato dal signor Massa di Imperia, che sarà coadiuvato dai guardalinee Davide Imperiale di Genova e Valerio Colarossi di Roma 2. Quarto uomo Rosario Abisso di Palermo. Al Var vanno Daniele Chiffi di Padova e Damiano Di Iorio del Verbano-Cusio-Ossola Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Allinz Stadium di Torino.

- 17' Giallo anche per Ferrari. Il numero 31 del Sassuolo in ritardo su Bentancur lo stende con una vigorosa trattenuta. Ammonizione giusta.

-45' ESPULSO OBIANG COL VAR! Sassuolo in 10 uomini prima dello scadere del primo tempo. Nel cerchio di centrocampo, il mediano ex Sampdoria nel tentativo di frenare la ripartenza fulminea di Federico Chiesa, entra in tackle in maniera durissima con i tacchetti sulla caviglia dell'esterno bianconero. Massa, dopo aver dato il vantaggio e aver fatto concluso l'azione della Juve, inizialmente commina il giallo all'ex doriano. Richiamato dal VAR Chiffi all'on field review, Massa cambia il colore del cartellino mandando sotto la doccia Obiang. Decisione giusta perché l'intervento di Obiang è veramente censurabile e da cartellino rosso.