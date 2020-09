La Juventus ha chiuso il bilancio 2019-20 con una pesante perdita di 90 milioni, assorbendo drastici tagli di ricavi ma anche risparmi di costi (l’accordo per gli stipendi) che torneranno a galla nel nuovo esercizio: "L'equilibrio economico, raggiunto nel periodo 2014-17, ha rallentato il suo percorso a causa di alcune poste specifiche. La nostra posizione finanziaria, a causa dei continui investimenti per garantire quella competitività sportiva necessaria per accedere ai maggiori flusso di ricavo, è invece elemento di forte attenzione. La messa in sicurezza è stata dalla scorsa primavera una nostra priorità e lo sarà nel prossimo futuro". Insomma, i conti non vanno stressati. L’aumento di capitale da 300 milioni, concepito inizialmente per proseguire nell’azione di attacco al calcio globale, è finito per tappare i buchi del Covid. Ma quelle operazioni in grande stile successive a Ronaldo (De Ligt e Kulusevski) hanno appesantito l’indebitamento finanziario netto, tornato a crescere a 385 milioni al 30 giugno. Da qui le strategie riviste sul mercato, come l'operazione Morata.