con il presidente Andrea Agnelli che in conferenza stampa dall'Allianz Stadium ha presentato il nuovo management bianconero. Assieme al vice-presidente Pavel Nedved e al Football Director Federico Cherubini, è stato introdotto anche Maurizio Arrivabene: nuovo Amministratore Delegato Area Football. Queste le prime parole del presidente bianconero. "Il CdA ha esaminato gli impatti del Covid nelle ultime stagione e ha predisposto linee guide di aumento di capitale sociale fino a 400 milioni.C'è il rischio che circa 120 club si trovino a rischio insolvenza nel breve periodo. Ci sono state alcune operazioni annunciate lato debito e penso a Barcellona, Inter, West Ham, Porto per importi notevoli. Poi ci sono aumenti di capitale come Roma, Atletico Madrid e ci siamo anche noi. Noi ci inseriamo in questo contesto, è importante che gli azionisti sostegno la crescita di questa società". Nuovo inizio in casa Juventus Assieme al vice-presidente Pavel Nedved e al Football Director Federico Cherubini, è stato introdotto anche Maurizio Arrivabene: nuovo Amministratore Delegato Area Football. Queste le prime parole del presidente bianconero.

Uefa e Superlega

"Abbiamo ricevuto on serenità la lettera della UEFA che ci ammette alla prossima Champions League. Da parte nostra c'è volontà di dialogo. Non abbiamo alcuna paura delle minacce che sono state fatte negli ultimi mesi e siamo convinti che le azioni legali porteranno a successi. Il verso successo ci sarà quando si riprenderà nuovamente a dialogare. Il tema di oggi è la presentazione della nuova squadra sportiva".

Obiettivi per il 2021/22

"Ritornare dove siamo partiti con disciplina e ordine nella gestione dei parametri finanziari. Quindi come nel ciclo 2013-2019 con fatturato positivo cercando di replicare il risultato sportivo come in quel momento storico".

Rapporto con Ceferin

"Con Ceferin ho sempre avuto un ottimo rapporto e continuo a stimarlo come persona. Detto questo quando si lavora nel mondo del business si sa che determinate cose non si possono dire quando si firma un accordo, con le dimissioni immediate dalle mie cariche ritengo di essermi comportato nel migliore dei modi. Alex rimane una persona che stimo e il padrino di mia figlia, col tempo penso si possa risanare il rapporto".

Su Arrivabene e Cherubini

"Maurizio Arrivabene è un uomo conosciuto. Le sue competenze si sapranno integrare con quelle calcistiche di Pavel e Federico. Presentare Maurizio penso sia riduttivo considerando il suo curriculum. Federico lo conoscete. Lui è un punto d'orgoglio nella società perché è il primo manager formato interamente in Juventus. Oggi arriva come Football Director con la responsabilità di tutta la parte sportiva e tutte le squadre. Il nostro auspicio è che dalla stagione 22/23 si possa ragionare usciti dalla pandemia: ce lo auguriamo da dirigenti come da cittadini. Per chiudere mi piacerebbe fare un in bocca al lupo all'Italia impegnata domani nel quarto di finale".

