Massimiliano Allegri ha visto Torino-Juventus , il derby della Mole andato in scena sabato e conclusosi 2-2 , in compagnia di Andrea Agnelli nell'abitazione del presidente bianconero a Forte dei Marmi. Lo rivela l'edizione odierna de Il Giornale: un'indiscrezione che, inevitabilmente, non fa altro che accrescere i rumors circa il futuro dell'attuale tecnico della Juve, Andrea Pirlo , e sul possibile ritorno sulla panchina della Vecchia Signora dell'allenatore livornese a distanza di due anni dalla separazione consumatasi nell'estate 2019.

"Non so quale possa essere il futuro professionale di Andrea Pirlo ma so che ieri (sabato, ndr) a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri ha seguito in tv il derby, ospite di Andrea Agnelli nella dimora versiliana, sita in via Agnelli - si legge su Il Giornale -. L'incontro aveva, forse, contorni nostalgici ma, giunti a questo punto, il presidente della Juventus si sta rendendo conto che, con la mozione degli affetti, non si possa andare avanti; Pirlo è stato un maestro, in campo, ma in panchina non è nemmeno un supplente e la sua didattica a distanza dimostra lacune pericolose".

Pirlo e una settimana da ultima spiaggia

La sconfitta contro il Benevento prima della sosta per le Nazionali e lo stentato pareggio contro il Torino hanno indubbiamente reso più debole la posizione di Pirlo, alla luce anche della cocente e prematura eliminazione agli ottavi di Champions per mano del Porto. Difficile, in ogni caso, immaginare una rimozione del tecnico a stagione in corso ma, se la situazione dovesse ulteriormente precipitare, Agnelli sarebbe in qualche modo costretto a correre ai ripari. Il recupero contro il Napoli in programma mercoledì potrebbe essere la classica ultima spiaggia, espressione che mal si addice a un club come la Juventus ma che riassume in maniera molto eloquente il momento che la Vecchia Signora sta vivendo. "La partita contro il Napoli diventa l'ultima stazione per evitare di scendere e di presentare il fallimento tecnico e contabile", scrive Il Giornale.

Pirlo: “Penso a vincere, poi se le perdo tutte giusto andare a casa”

