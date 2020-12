Non è da noi cercare scuse. La partita di ieri è stata un passaggio a vuoto. Sicuramente non era questo il modo in cui speravamo di chiudere questo 2020 sportivo. E’ stato un anno particolare e difficile. L’emergenza, lo stop forzato, giocare senza tifosi, una pandemia che ancora non siamo riusciti a debellare. Tanti avvenimenti, complicati da elaborare. Ma questo non può e non deve giustificare la nostra prestazione. Meritate di più e noi in primis meritiamo di meglio da noi stessi. Per questo sin da oggi abbiamo l’obbligo di ripartire, con maggior coesione, voglia e fame per rialzarci subito”. Questo il lungo post di Buffon a completamento della questione ko con la Fiorentina.