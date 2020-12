"Cristiano Ronaldo mi ha sorpreso per il modo in cui lavora. Lo sapevo già perché la gente ne parla, il mondo del calcio è piccolo e te lo raccontano, ma quando lo vivi è impressionante". Con queste parole, rilasciate nel corso di una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca, Arthur descrive il suo rapporto con CR7, suo compagno di squadra da diversi mesi, ovvero da quando il centrocampista brasiliano ha lasciato il Barcellona per trasferirsi alla Juventus: "Ci sono giorni in cui arriviamo alle 2 del mattino perché abbiamo giocato tardi e lui pensa all'allenamento - rivela Arthur -. Io scherzo e gli dico che è malato: è un grande, da quando sono arrivato mi ha aiutato molto perché parliamo la stessa lingua, anche nel cibo mi dice anche cosa mangiare. Si prende cura degli altri, cerca sempre di aiutare e contribuire con qualcosa".