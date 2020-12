Si è accomodato in panchina dopo una settimana che lo ha visto alla ribalta dopo l’ormai celebre litigio con Gian Piero Gasperini , ma il Papu Gomez anche non scendendo in campo dal primo minuto è riuscito comunque a fare scalpore anche così. Poco prima del fischio d’inizio del match allo Stadium contro la Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), il Papu è stato inquadrato dalle telecamere di Sky, mentre canticchiava, col sorriso sulle labbra, l’inno dei bianconeri. L'argentino al 52' è stato il primo calciatore subentrato dalla panchina, prendendo il posto di Pessina.

Una scena che, in epoca di social network, non è passata inosservata e ha subito creato un tam tam di discussioni fra i tifosi bergamaschi (e non) che hanno sempre difeso il loro capitano ma che forse, non perdoneranno questa provocatoria uscita dell’argentino che – come ha annunciato lui stesso su Instagram – a gennaio dovrebbe lasciare l’Atalanta dopo 5 anni in cui è stato l’uomo cardine del progetto nerazzurro.