Juventus-Atalanta, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino mercoledi 16 dicembre con fischio d'inizio alle ore 18.30. I bianconeri di Pirlo si presentano a questa sfida occupando il quarto posto della classifica dopo 11 giornate con 23 punti, mentre i bergamaschi di Gasperini sono noni a quota 17 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Serie A Gomez, Totti, Icardi e Ljajic: i peggiori screzi tecnico-giocatore 5 ORE FA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiellini, Demiral

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Pasalic, Ilicic

Statistiche Opta

Dall’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta, la Juventus è l’unica squadra affrontata almeno due volte contro cui i bergamaschi non hanno trovato la vittoria in Serie A (cinque pareggi e tre sconfitte nel parziale).

La Juventus è imbattuta da 23 gare casalinghe in Serie A contro l’Atalanta (18V, 5N): l’ultimo successo dei bergamaschi sul campo dei bianconeri nel massimo campionato risale ad ottobre 1989 per 0-1, con un gol di Claudio Caniggia.

La Juventus ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 35 partite di Serie A contro l’Atalanta (78 reti in totale), l’ultimo portiere della Dea ad aver mantenuto la porta inviolata contro i bianconeri fu Davide Pinato nel gennaio 1997: si tratta della striscia più lunga della Juventus con gol all’attivo contro una singola squadra nella competizione.

La Juventus ha vinto le ultime quattro gare in tutte le competizioni e potrebbe registrare cinque successi di fila per la prima volta da gennaio 2020.

La Juventus non ha trovato il successo in quattro delle ultime sette gare di Serie A disputate di mercoledì (3N, 1P), dopo una serie di nove vittorie consecutive in questo giorno della settimana.

Con la rete di Rafael Tolói contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato, diventano 11 i marcatori dell'Atalanta in questa Serie A, più di qualsiasi altra formazione.

Da inizio novembre 2020, solo il Bayer Leverkusen (32 reti in 10 partite) ha segnato più gol della Juventus (25 in altrettante gare) in tutte le competizioni tra le squadre dei top-5 campionati europei.

Tra i soli 10 giocatori dei top-5 campionati europei 2020/21che hanno segnato almeno 12 gol in tutte le competizioni, Cristiano Ronaldo della Juventus (14 reti) è quello che ha disputato meno partite (solo 11, almeno due in meno di qualsiasi degli altri nove giocatori).

Due dei tre giocatori che hanno realizzato più gol da fuori area nel corso degli ultimi due campionati di Serie A (2019/20 e 2020/21) giocano nell’Atalanta: sette gol sia per Ruslan Malinovskiy che per Luis Muriel (con loro anche Domenico Berardi).

Dopo non aver realizzato alcun gol contro la Juventus nelle prime cinque sfide di campionato, Duván Zapata ha segnato cinque reti nelle ultime sei sfide contro i bianconeri nel torneo – solo contro il Sassuolo il colombiano ha fatto meglio in Serie A (sette gol).

Fantacalcio: i consigli per la 12a giornata di Serie A

Calciomercato Raiola: "Pogba via da Manchester? Parlavo dell'estate" 7 ORE FA