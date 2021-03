Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Benevento (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 28ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Rosario Abisso che è coadiuvato nella direzione dagli assistenti Giallatini e Lo Cicero, dal quarto uomo Giua, dal Var Banti e dall'Avar Vivenzi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium di Torino.

La moviola LIVE di Juventus-Benevento (arbitro Abisso)

- 33' ABISSO RICHIAMATO AL VAR, TOLTO RIGORE ALLA JUVE! Su un cross dalla destra, Foulon rischia di commettere autogol deviando il pallone con il petto e il braccio posizionato dietro la schiena. In diretta Abisso concede il penalty contro il Benevento per presunto tocco di mano del difensore ospite, richiamato da Banti al monitor però cambia decisione e assegna solo il calcio d'angolo, poiché Foulon devia il pallone solo con il petto senza in alcun modo deviare il pallone con le braccia.

- 38' OFFSIDE DI RONALDO, ANNULLATO 1-0 JUVE! Annullato un gol a Cristiano Ronaldo: il portoghese parte in posizione di fuorigioco sul cross dalla destra di Chiesa. Giusta la chiamata del guardalinee.

- 44' MONTIPO' RISCHIA USCENDO DALL'AREA! Nel finale di primo tempo Montipò, rischia grosso uscendo nello slancio dall'area di rigore nel tentativo di anticipare Chiesa. I giocatori juventini reclamano il rosso per il portiere ma Abisso fa bene a concedere solo il calcio di punizione, poiché il regolamento è chiaro in questi casi e concede al portiere di completare la parata fuori area, se essa è frutto di un colpo di reni iniziato all'interno dell'area di rigore.

