Continua ad allungarsi la lista degli indisponibili dell’Italia alla vigilia della sfida contro la Polonia. Oltre ai problemi in attacco (in forte dubbio Belotti, out Immobile ancora non negativizzatosi dal Covid), il ct Mancini e il suo vice Chicco Evani per la sfida contro Robert Lewandowski e soci dovranno fare a meno di capitan Leo Bonucci che, proprio oggi, ha accusato un problema muscolare che gli impedirà di essere in campo domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia e lo obbligherà a fare ritorno già domenica a Torino. "Ho chiesto troppo al fisico. Faremo una grande partita al di là degli interpreti”. Questo il messaggio che il difensore azzurro ha voluto rilasciare nella conferenza stampa alla vigilia della sfida che, sé vinta, potrebbe regalare all'Italia il primato nel girone di Nations League e la certezza di essere testa di serie nel sorteggio per le prossime qualificazioni al Mondiale 2022.

"In queste ultime settimane ho chiesto un po’ troppo al mio fisico. Speravo di recuperare ma questo fastidio non mi lascia sereno, domani tornerò a Torino per valutare l’entita del problema. Chi prenderà il mio posto? Sono sicuro che chiunque giocherà al mio posto farà una grande partita, è vero davanti avranno un grande attaccante come Lewandowski ma quando indossi questa maglia dai sempre qualcosa in più e sono convinto che domani tutti insieme, chi scenderà in campo farà una grande prestazione per strappare un risultato positivo”.

"Ho stretto i denti 20 giorni ma inizio ad avere 33 anni..."

“Ho stretto i denti negli ultimi venti giorni. Con la Lazio, nell’ultima mezz’ora, avevo sentito un po’ di fastidio e speravo che in questa settimana il fastidio passasse. Però è stato un crescendo di dolore. Purtroppo sono incidenti di percorso che capitano, sono uno generoso e ho giocato 5-6 partite pur con il dolore. Ora però devo ascoltare il mio fisico che mi implora un po’ di riposo. Domani farò ritorno a Torino, e valuteremo nei prossimi giorni di cosa si tratta”.

"Riduzione stipendi calciatori? Discorso profondo"

Richiesto di un parere sui troppi impegni in questa stagione resa ulteriormente complicata dall'emergenza Covid-19 e sull'allarme lanciato da Marotta e da altri dirigenti di tagliare i costi del calcio, magari inserendo un salary cap come nella NBA o negli sport americani, Bonucci ha una sua idea...

"Siamo allenati per giocare tanto, giocare ogni 3 giorni è stressante ma siamo allenati a tutto questo. La priorità deve essere la salute dei giocatori, è un anno un po’ particolare. Abbiamo giocato tutta l’estate e praticamente non ci siamo fermati in estate. Siamo consapevoli delle difficoltà e proveremo a fare in modo che tutto prosegua per il meglio. Riduzione degli ingaggi? E’ un discorso profondo, nel calcio ci sono tanti soldi, da qui però a dire che i problemi del calcio si risolvono solamente abbassando gli stipendi penso sia superficiale... ”

