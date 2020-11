Juventus-Cagliari, sfida valida per l'ottava giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino sabato 21 novembre con fischio d'inizio alle ore 20:45. I bianconeri di Andrea Pirlo dopo sette giornate hanno totalizzato 13 punti, mentre i sardi di mister Di Francesco occupano l'11° posto con 10 punti. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali del match. Pirlo ritrova De Ligt, che parte titolare al centro della difesa: insieme a lui Demiral con Cuadrado e Danilo sugli esterni. Out Chiesa, maglia da titolare per Bernardeschi. Anche Kulusevski parte dal 1', davanti confermato il tandem Cristiano Ronaldo-Morata.