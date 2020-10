La Juve non arretra sugli "scudetti di Calciopoli". Il club bianconero intende continuare la sua battaglia per riottenere gli scudetti tolti nelle stagioni 2004/05 e 2005/06, come emerge dalle risposte alle domande degli azionisti verso l’assemblea di giovedì. Alla domanda di un azionista ("Vorrei sapere a che punto siamo su Calciopoli, ferita non rimarginata”) la Juventus ha replicato: