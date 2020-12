Non c'è pace per Giorgio Chiellini. Il difensore e capitano della Juventus è finito nuovamente ai box per un problema muscolare alla coscia sinistra. Una doccia fredda per il tecnico Andrea Pirlo, che aveva recuperato il giocatore solamente 24 ore prima del nuovo stop. Una stagione nera fin qui per Giorgio Chiellini, già costretto a saltare quasi tutta la prima parte di questa nuova annata a causa di un doppio problema muscolare.

Nuovi esami dunque per Chiellini, per capire quando potrà tornare a disposizione della Juventus e di Pirlo: fin qui il capitano della Juventus è rimasto in campo soltanto un totale di 282 minuti spalmati su 4 gare in tutto: due in Serie A contro Sampdoria e Roma e due in Champions contro Dinamo Kiev e Ferencvaros.

Fuori causa dunque per la sfida contro la Dinamo Kiev, Chiellini sarà quasi sicuramente out anche per il derby contro il Torino. In attesa dei dettagli medici sull’infortunio alla coscia, difficile pensare che possa essere pronto e in campo già tra 5 giorni visto anche il recupero di Bonucci, oltre che quello di Demiral che sembra ormai prossimo.

Classe 1984, alla Juventus oramai dal 2005, Chiellini ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2021: nelle ultime settimane si è parlato di un possibile rinnovo contrattuale fino al 2022, quando compirà 38 anni.

