La Juventus tira un sospiro di sollievo per Giorgio Chiellini, uscito per infortunio nel primo tempo contro la Dinamo Kiev. Un comunicato del club bianconero fa sapere che non ci sono lesioni alla coscia destra per il difensore della Nazionale: "Buone notizie, infine, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno". Da valutare nei prossimi giorni dunque i tempi di recupero.