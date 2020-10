Ha già messo piede sia in campionato che in Champions, ma non era ancora stato presentato. Federico Chiesa, l'ultimo colpo di mercato dei bianconeri, è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore della Juventus di fronte alla stampa. Maglia numero 22, ringraziamento a Firenze e occhi puntati sulla nuova stagione.

"Avrei voluto fare questa conferenza stampa 20 giorni fa, ma causa bolla e incontri ravvicinati non hanno consentito che si facesse. Ci tengo ringraziare Firenze e la Fiorentina: mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Mi sono comportato sempre bene verso di loro, e non voglio fare assolutamente fare polemiche".

Champions League Ronaldo, che scivolone: “Tampone? Una str...ata” IERI A 17:08

I viola sono un capitolo chiuso, ora c'è solo il bianconero.

"Ho saputo della Juventus negli ultimi giorni di mercato, ringrazio loro per lo sforzo economico effettuato e per avermi portato qui. Sono orgoglioso di indossare questa maglia e scendere in campo per questa società prestigiosa".

Dalle parole di rito al campo.

"Ora ci concentriamo sul campo, ci aspettano partite fondamentali sia in campionato che in coppa. Il mister ci chiede una precisa disposizione in campo. La Juve, per ora, è in costruzione. Ma scendiamo in campo per vincere ogni partita in ogni competizione".

Disposizione tattica e Cristiano Ronaldo.

"Posso giocare sia a destra sia a sinistra, dipende dal mister. Io mi sto allenando da poco con questa nuova mentalità e questa nuova disposizione, con il tempo e il duro lavoro otterremo grandi risultati. Seguiamo tutti il Mister.

Ronaldo? Non ho ancora avuto il piacere né di salutarlo né di allenarmi con lui. Sarà un piacere trovarlo quando uscirà dalla quarantena. Conoscerlo sarà una gioia".

Un desiderio per la nuova stagione 2020-21.

"Spero di lasciare anche io la mia impronta qui, ma la strada è ancora lunga, c'è tanto da migliorare. Siamo tutti uniti per giocare al meglio la partita con lo Spezia, che sarà fondamentale. Vincere sarà importantissimo, cercheremo di imporre il nostro gioco e le nostre idee con intensità e portare a casa i tre punti".

Pirlo: "Vi spiego perché il Barça è rodato pur se giocano i 2002"

Serie A Commisso su Chiesa: "Neanche una telefonata, non me lo merito" 07/10/2020 A 10:53