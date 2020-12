Alla nuova stagione mancano più di 6 mesi, ma Footyheadlines ha già lanciato le prime indiscrezioni sullo stile della nuova prima maglia della Juventus. Per la stagione 2021/22, il portale specializzato nei leak delle divise, ha anticipato un omaggio all'Allianz Stadium che durante il settembre 2021 festeggerà 10 anni di vita da quell'8/9/2011 in cui ci fu l'inaugurazione contro il Notts County. La maglia vedrà il ritorno delle classiche strisce bianconere e sarà a girocollo con una piccola apertura. I dettagli di sponsor e stemma dovrebbero rimanere in oro e poi verrà inserita una grafica personalizzata per festeggiare i primi 10 anni dello Stadium.