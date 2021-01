Qualche mese fa fu Spadafora a 'rimproverare' Cristiano Ronaldo, per il ritorno in Italia dal Portogallo nonostante fosse positivo al Covid, ora l'indagine da parte dei Carabinieri del Gruppo di Aosta per uno spostamento (non a fine lavorativo) da una Regione all'altra in regime di Zona Arancione. L'attaccante della Juventus, sfruttando la mancata convocazione di Pirlo per la gara di Coppa Italia, si è infatti recato a Courmayeur (in Valle d'Aosta) per trascorrere una giornata di relax nel giorno del compleanno della compagna Georgina Rodriguez.