Violazione delle misure restrittive, soggiorno in Valle d'Aosta, gita in motoslitta e bagno notturno. Sono questi i dati raccolti dai Carabinieri di Aosta che hanno aperto un'indagine sulla vacanza di Cristiano Ronaldo. Il talento portoghese ha approfittato della non convocazione in Coppa Italia contro la Spal per "scappare" in vacanza. Peccato che Piemonte e Valle d'Aosta siano in zona arancione, e quella sortita extra-territoriale adesso rischi uno strascico giudiziario. Si attendono novità a breve.