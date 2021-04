Publiziert 06/04/2021 Am 16:52 GMT

Merih Demiral è risultato negativo al doppio tampone e si unirà al gruppo squadra mercoledì mattina. Scendono, dunque, a due gli indisponibili causa Coronavirus: Federico Bernardeschi e Leonardo Bonucci, Alla vigilia di Juventus-Napoli, la squadra di Andrea Pirlo ritrova uno dei tre positivi al Covid. Come comunica la stessa società bianconera tramite i social,al doppio tampone e si unirà al gruppo squadra mercoledì mattina.: Federico Bernardeschi e Leonardo Bonucci, entrambi contagiati all'interno del "focolaio " della Nazionale di Roberto Mancini.

Il comunicato della Juventus

"Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC".

