Paulo Dybala non sarà convocato dall'Argentina per le partite contro Paraguay e Perù valide per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Lo ha reso noto la stessa Seleccion in una breve nota nella quale viene precisato che l'attaccante della Juventus, entrato nel finale all'Olimpico contro la Lazio e protagonista in negativo nella squadra di Pirlo, ha bisogno di riposo per smaltire alcuni sintomi genito-urinari.