C’è anche Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, nel registro degli indagati del Tribunale di Perugia sull’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez. A confermare la notizia con uno stringato comunicato è stato lo stesso club bianconero che ha precisato come il reato ipotizzato ai danni del direttore dell’area sportiva bianconera sia la violazione dell'articolo 371 bis del codice penale ("false informazioni al pubblico ministero”, ndr). La società nella nota ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”.