ha preso la parola anche il nuovo Football Director Federico Cherubini. Ecco le sue parole. "La vittoria determina anche la bellezza. In questi anni abbiamo visto come sia possibile raggiungere i risultati, noi lo facciamo con sacrificio e cultura del lavoro che sono le basi. Se poi i risultati arriveranno attraverso il gioco tanto meglio, ma alla base c'è la vittoria". Dalla sala stampa dello Juventus Stadium, al fianco di Andrea Agnelli , Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene,Ecco le sue parole.

Cristiano Ronaldo rimarrà?

Serie A La Juventus si affida ad Arrivabene: chi è e cosa ha fatto finora 6 ORE FA

"Non c'è stato nessun segnale. Non si deve necessariamente parlare di un trasferimento, non c'è stato nessun segnale in questo senso né da parte sua né da parte della Juventus. I numeri non sempre dicono tutto, ma nascondono molte verità. Siamo contentissimi di Cristiano, appena avrà terminato il periodo di riposo si unirà alla squadra che si ritroverà il 14 luglio senza i Nazionali".

Il mercato della Juve

"Potremmo anche non fare niente sul mercato, la rosa è competitiva e lo pensa anche l'allenatore. Cogliendo alcune opportunità si può migliorare qualcosa, ma non è detto che questo succederà. Serve rispettare il piano di rafforzamento progressivo negli anni e vogliamo aspettare gli investimenti fatti soprattutto nell'ultimo biennio. Non sarà un mercato che ci vedrà particolarmente attivi".

Ci sono stati confronti con Allegri?

"Ci siamo confrontati in questo periodo e condiviso molte delle strategie di natura tecnica e costruzione della squadra. Ho ritrovato dopo due anni un Allegri estremamente voglioso di allenare in campo, è questa la principale mansione che il club gli chiede. Poi in una logica di rapporti e condivisione con Max c'è sintonia e confronto. Com'è stato fatto in passato, non serve una nuova versione per condividere strategie o scelte di mercato. Il rapporto che abbiamo da anni di certo può essere un aspetto positivo per queste dinamiche".

Come cambia la Juventus con Max Allegri

Cristiano Ronaldo sarà al centro della Juventus al 100%?

"I segnali attuali, sia da parte del club e che da parte dell'agente, non vanno in direzione di un trasferimento di un giocatore centrale nel nostro progetto. Non ho la sfera di cristallo per dire cosa accadrà in futuro, ma oggi la situazione è questa e siamo contenti che Cristiano sia al centro della nostra squadra".

Agnelli: "Fallimento Juve? Disposti a sbagliare un anno ogni tanto"

Serie A La Juventus si affida ad Arrivabene: chi è e cosa ha fatto finora 6 ORE FA