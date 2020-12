Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Fiorentina, valido per la 14a giornata di Serie A arbitrato dal signor Federico La Penna di Roma 1. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium di Torino.

Classifiche e risultati

Serie A Ronaldo, quando raggiunge Pelé? È a -5 dalla storia 4 ORE FA

La moviola LIVE di Juventus-Torino

3' GOL VLAHOVIC REGOLARE - Contropiede Fiorentina che passa in vantaggio con Vlahovic che resiste alla carica di de Ligt e batte Szczesny per l'1-0. Regolare la posizione di Vlahovic al momento del servizio di Ribéry.

5' MANI DI AMRABAT NON PUNITO - C'è un calcio di punizione per Ronaldo che calcia su Amrabat, appostato in barriera. Il marocchino tocca con la mano appena fuori dall'area, ma l'arbitro non vede il tocco e al VAR non richiamano l'attenzione di La Penna.

17' ESPULSO CUADRADO - Piede a martello di Cuadrado su Castrovilli. Prima La Penna ammonisce il colombiano della Juventus, poi va a rivedere l'intervento richiamato dal VAR. Rivedendo le immagini La Penna opta per l'espulsione. Giusta la decisione grazie all'ausilio della tecnologia (al VAR c'è Mazzoleni).

La Penna va a rivedere l'intervento di Cuadrado su Castrovilli - Juventus-Fiorentina - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

22' AMMONITO BIRAGHI - Cartellino giallo per il terzino della Fiorentina per un intervento in scivolata su Chiesa. Momento importante per la Viola perché Biraghi era diffidato e salterà così la prossima col Bologna dopo la sosta.

37' AMMONITO RIBERY - Ammonito anche il francese per un intervento in scivolata su Chiesa. Giusto il giallo.

46' AMMONITO BORJA VALERO - Primo intervento dello spagnolo che commette un fallo da dietro su Danilo. Arriva il giallo.

50' GRAZIATO BORJA VALERO - Altro intervento al limite di Borja Valero che questa volta commette fallo su Bentancur. Che rischio per l'ex Inter: fosse arrivato il secondo giallo non ci sarebbe stato nulla da dire.

Cristiano Ronaldo - Juventus-Fiorentina - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

59' PROTESTE JUVENTUS - Contatto lieve in area tra Castrovilli e Ronaldo: leggero ma c'è. Proteste della Juventus, ma La Penna continua e al VAR non richiamano l'arbitro. Resta il dubbio.

78' ALTRO RIGORE CHIESTO DALLA JUVE - Dragowski si perde il pallone poi disturba Bernardeschi gol gomito. Il giocatore della Juve cade 'facilmente', ma l'intervento di Dragowski c'è. Anche questa volta La Penna lascia correre e la VAR non interviene. Qui il rigore ci stava tutto.

Quando Maradona arrivò allo stadio di Napoli...

Serie A Quando verrà recuperata Juve-Napoli? Ipotesi 13 gennaio 4 ORE FA