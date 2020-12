Juventus-Fiorentina, sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino martedí 22 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I bianconeri di Andrea Pirlo si presentano a questa sfida occupando il terzo posto della classifica dopo 13 giornate con 27 punti, mentre i viola di Prandelli sono sedicesimi a quota 11 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Serie A Bestemmia di Buffon? Ecco perché non è stato squalificato 6 ORE FA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arthur, Chiellini, Dybala

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Duncan, Eysseric

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha sia perso più match (78) che subito più gol (266) in Serie A. Dall’altra parte, solo contro il Milan (54) la Juventus ha pareggiato più partite nella massima serie che contro la Fiorentina (51).

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in campionato (1N), mantenendo la porta involata ben cinque volte – nella loro storia in Serie A solo contro l’Inter (62) i bianconeri hanno ottenuto più clean sheet che contro i viola (58).

La Juventus va a segno da 34 match casalinghi contro la Fiorentina in campionato, già striscia record per una squadra in gare interne contro una singola avversaria nella storia della Serie A.

Dopo il 4-0 sul Parma nell'ultimo turno di campionato, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata in due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso giugno.

La Fiorentina non vince da otto partite di Serie A e non registra una striscia più lunga nel massimo campionato dal settembre 2019 (18 in quell'occasione).

La Fiorentina non ha segnato nelle ultime quattro trasferte di campionato, solo tre volte in Serie A ha infilato almeno cinque partite fuori casa di fila senza gol all’attivo: nel 2004 (7), nel 1948 (7) e nel 1936 (6).

Dopo la sconfitta del Bayer Leverkusen sabato contro il Bayern Monaco, la Juventus è una delle sole due squadre ancora imbattute nei maggiori cinque campionati europei nella stagione in corso (con il Milan).

Cristiano Ronaldo ha realizzato 33 gol in Serie A nel 2020 - solo due giocatori nella storia della competizione hanno fatto meglio in un singolo anno solare (41 Borel nel 1933 e 36 Nordahl nel 1950).

Cristiano Ronaldo ha segnato tre reti contro la Fiorentina in Serie A, tutte su rigore – contro nessuna squadra ha realizzato più gol dal dischetto nel campionato italiano (alla pari del Genoa).

José Callejón ha preso parte a cinque gol nelle ultime cinque partite di Serie A contro la Juventus: una rete e quattro assist - lo spagnolo non ha tuttavia segnato o serviti passaggi vincenti in campionato dal suo arrivo in Viola.

Fantacalcio: i consigli per la 14a giornata di Serie A

Serie A Pirlo: "Torna Dybala. Felice di ritrovare Prandelli" 7 ORE FA