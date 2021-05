Caso Superlega , Lindsell Train attacca Juventus e Manchester United. Il fondo inglese, che detiene quote di partecipazione dei due club (per quanto riguarda quello bianconero nella misura dell'11,3%) ha scritto una lettera nella quale critica apertamente l'operato delle due società in merito alla nascita del progetto , poi accantonato nel giro di pochi giorni dalla stragrande maggioranza dei club fondatori.

Di seguito i passaggi più signifiativi della lettera, a firma Nick Train, uno dei due fondatori del fondo:

"L'annuncio della European Super League (ESL) ad aprile è stato una sorpresa per noi. In risposta, abbiamo chiesto e abbiamo tenuto incontri con tutti e tre i club (incluso il Celtic, anche se non era un membro dell'ESL). In questi incontri abbiamo espresso il nostro disappunto per il danno reputazionale che Juventus e Manchester United si sono procurati".

"Abbiamo chiesto chiarezza sulla loro posizione riguardo allìESL in futuro. Soprattutto, li abbiamo esortati a tornare a trattative rispettose con tutti i membri della comunità calcistica per lavorare per scopi reciprocamente vantaggiosi. Continuiamo a monitorare attentamente gli eventi man mano che si svolgono, considerando le loro implicazioni per il nostro caso di investimento".

