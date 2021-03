Cristiano Ronaldo e la Juventus. Uno dei legami sportivi di cui si è dibattuto di più nelle ultime settimane, specialmente dopo Instagram in cui ha voluto manifestare tutta la propria devozione alla causa e soprattutto la determinazione nel provare a conseguire gli obiettivi ancora raggiungibili, la rincorsa al 10° scudetto consecutivo e la vittoria in Coppa Italia. e la Juventus. Uno dei legami sportivi di cui si è dibattuto di più nelle ultime settimane, specialmente dopo la bruciante eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto . Un rapporto che, secondo molti, potrebbe essersi deteriorato al netto del record di gol e dell’ammontare di realizzazioni che il fenomeno portoghese continua a realizzare (23 gol in 23 partite nella corrente Serie A, 30 marcature in 33 match totali giocati con la maglia bianconera). A spazzare via dubbi e spegnere, almeno per un po’, i rumors su un possibile addio a giugno ci ha pensato proprio il fuoriclasse di Madeira con un post suin cui ha voluto manifestare tutta la propria devozione alla causa e soprattutto la determinazione nel provare a conseguire gli obiettivi ancora raggiungibili, la rincorsa al 10° scudetto consecutivo e la vittoria in Coppa Italia.

Desidero promettere a tutto l’universo bianconero che continueremo a lavorare fino all’ultimo giorno perché possiamo ancora, tutti insieme, avere motivi per celebrare questa stagione. Fino alla fine!

"Juve uno dei club più grandi al mondo"

Nel suo ringraziamento all’AIC che lo ha eletto calciatore dell’anno 2019-2020, Ronaldo ha voluto dedicare il premio a tutti quei collaboratori e professionisti che lavorano alla Juventus ma non hanno il giusto credito, pur ricoprendo un ruolo importante nel lavoro quotidiano.

Grazie mille per questo riconoscimento all’Associazione Italiana Calciatori, alla Juventus, ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi. Permettetemi però che oggi dedichi questo premio a tutti quegli sconosciuti al grande pubblico che lavorano giornalmente affinché la Juventus sia uno dei più grandi club del mondo. Dietro la nostra gloria collettiva e i nostri trionfi individuali, c’è sempre un enorme entourage di professionisti che danno tutto loro stessi perché non ci manchi nulla. Oggi il mio ringraziamento va a questi volti meno visibili ma nondimeno importanti per i nostri successi. Sono degli autentici eroi”.

