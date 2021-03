Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina: è questa la notizia più importante in vista di Juventus-Lazio, il big match in programma allo Stadium alle 20.45. Il fuoriclasse portoghese, stanco e non al meglio della condizione, verrà tenuto a riposo precauzionale da Andrea Pirlo in vista del match di martedì sera contro il Porto valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Contro la Lazio CR7 entrerà solamente in caso di necessità. Tra i convocati della Juventus tornano Bonucci, Cuadrado (che potrebbe partire dal primo minuto) e Arthur. A centrocampo chance da titolare per Fagioli con McKennie che dovrebbe iniziare dalla panchina.

Qui Lazio: Marusic in difesa?

Qualche problema anche per Simone Inzaghi che dovrà rinunciare a Lazzari. Al suo posto sulla destra potrebbe trovare spazio Lulic con Marusic arretrato sulla linea dei difensori. In attacco confermata la coppia formata da Correa e Immobile. In mezzo Lucas Leiva è favorito su Escalante per una maglia da titolare.

Juventus-Lazio: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Fagioli, Rabiot, Chiesa; Morata, Kulusevski. All. Pirlo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

Pirlo: "Siamo contati, Ronaldo deve stringere i denti"

