Secondo quanto stabilito dal protocollo federale condiviso anche dal club bianconero, dipende dalla presenza o meno dei sintomi. Alex Sandro ha manifestato leggeri sintomi perciò potrà rientrare non prima che siano passati 10 giorni dalla manifestazione dei sintomi e in seguito alla negatività di un test molecolare effettuato dopo che siano trascorsi almeno tre giorni da asintomatico. Invece a Cuadrado basterà attendere 10 giorni dalla comparsa della positività per tornare, anche nel suo caso con tampone negativo. La Juve ha avvisato l’ASL il 4 per il brasiliano e il 5 per il colombiano. Dunque entrambi dovrebbero saltare Sassuolo e Genoa (Coppa Italia) mentre almeno uno dei due potrebbe tornare per l’Inter (il 17), o con il Napoli in Supercoppa (il 20). De Ligt, invece, salterà quasi sicuramente Sassuolo, Genoa e Inter.