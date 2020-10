Arrivano buone notizie per la Juventus dal fronte infermeria. Dopo che nella giornata odierna la società bianconera aveva annunciato la fine dell’isolamento domiciliare del gruppo squadra, nella tarda serata di venerdì il club bianconero ha anche ricevuto la notizia della negatività al tampone di Weston McKennie , centrocampista statunitense ex Schalke 04, che torna dunque a disposizione di Andrea Pirlo.

Ora l’unico giocatore ancora positivo al Covid-19 nella rosa della prima squadra della Signora, resta Cristiano Ronaldo che, salvo miracoli, molto difficilmente sarà a disposizione di Pirlo per il big match di Champions League contro il Barcellona .

"Weston McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".