Juventus-Milan, match della 35a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena all'Allianz Stadium di Torino si è concluso col punteggio di 0-3 grazie alle reti di Diaz, Rebic e Tomori. Partita dominata in lungo e in largo dai rossoneri, che hanno raccolto i frutti dell'ottimo lavoro svolto in questa stagione. Bianconeri deludenti sotto ogni punto di vista: tecnico, di intensitá, di grinta, di determinazione, di organizzazione. Ora il Diavolo é anche avanti negli scontri diretti, oltre ad avere tre punti in piú in classifica rispetto alla squadra piemontese.

Juventus Milan Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Juventus-Milan 0-3 (primo tempo 0-1)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur (Dal 67' Kulusevski), Rabiot, Chiesa (Dal 79' Dybala); Morata, Ronaldo. All. Pirlo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (Dal 82' Meité), Kessie; Saelemaekers (Dal 82' Dalot), Brahim Diaz (Dal 70' Krunic), Calhanoglu; Ibrahimovic (Dal 66' Rebic). All. Pioli

Arbitro: Valeri di Roma

Gol: 30' Diaz (M), 78' Rebic (M), 82' Tomori (M)

Assist: Bennacer, Calhanoglu

Ammoniti: Chiesa, Chiellini, Diaz, Saelemaekers

Esultanza Diaz, Ibra & Co. - Juventus-Milan Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

30' - COSA SBAGLIA CHIELLINI! Corner di Cuadrado, esce male Donnarumma, CHIELLINI colpisce di testa sul secondo palo a porta praticamente vuota. Ma mette fuori.

45'+1' - GOL! 0-1 MILAN! Prodezza di Brahim DIAZ. Punizione laterale di Calhanoglu, esce male Szczesny. Diaz raccoglie, vince un rimpallo con Cuadrado e poi scarica un destro all'incrocio dei pali.

46' - OTTIMA PARATA DI DONNARUMMA! Cuadrado, tacco di Morata, destro incrociato di Bentancur. Bravo Donnarumma a respingere.

57' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN. Fallo di mano di Chiellini su un tiro di Diaz. Valeri richiamato dal VAR assegna il penalty.

58' - SZCZESNY PARA IL RIGORE DI KESSIE. Si tuffa sulla sinistra il polacco e para il penalty allo specialista del Milan.

78' - REBIC! GOL! CHE GOL! 0-2 MILAN! Bennacer serve REBIC AL LIMITE, che piazza il destro da fuori. Palla all'incrocio. 0-2.

82' - TOMORI! GOL! 0-3 Milan! Clamoroso allo Stadium. Punizione laterale di Cahlanoglu e stacco perfetto di Tomori a battere Szczesny.

Il momento social

La statistica

2011 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima che esistesse lo Stadium.

Fantacalcio

Il migliore

Brahim DIAZ - Il primo squillo è un bel destro che impegna Szczesny, poi sblocca il risultato con una fantastica pennellata che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Provoca il rigore con una percussione centrale. Letteralmente devastante.

Il peggiore

Cristiano RONALDO - Un errore in appoggio nel primo tempo spiana la strada al contropiede del Milan. Sembra quasi passeggiare sul campo, non tira mai in porta e non lega con Morata. Prestazione semplicemente sconcertante.

Pioli: "Milan più forte di tutti tranne che dell'Inter"

