Il momento della verità è arrivato per Juventus e Milan. I bianconeri di Andrea Pirlo e i rossoneri di Stefano Pioli si affrontano all'Allianz Stadium in un match valido, per la 35esima giornata di Serie A, che mette in palio punti pesantissimi nella corsa Champions. Dopo le vittorie di Napoli (4-1 sullo Spezia) Atalanta (5-2 sul Parma) è vietato sbagliare: una sconfitta - per giunta in uno scontro diretto - potrebbe rivelarsi fatale. Il Milan deve sfatare un tabù : in campionato ha sempre perso in casa della Juventus da quando esiste lo Stadium, ovvero dalla stagione 2011-12. Arbitra l'incontro Paolo Valeri della sezione di Roma 2.