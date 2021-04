Juventus-Napoli, match valido per il recupero della 3a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo Juventus Stadium si è concluso col punteggio di 2-1. Bianconeri avanti nel primo tempo con Cristiano Ronaldo, raddoppio nel secondo tempo di Paulo Dybala, appena entrato dopo un'assenza di 3 mesi, accorcia nel finale Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Successo vitale per la squadra di Pirlo nella corsa ai primi quattro posti, brutto ko del Napoli, che peró avrá nove giornate per rifarsi. Tanti dubbi sull'arbitraggio e sulla VAR, visto che nel primo tempo non sono stati concessi due rigore evidenti (fallo di Lozano su Chiesa e di Alex Sandro su Zielinski).

Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa esultano dopo il gol in Juventus-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Juventus-Napoli 2-1 (primo tempo 1-0)

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (Dal 69' McKennie), Bentancur, Rabiot, Chiesa (Dal 80' Arthur); Morata (Dal 69' Dybala), Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj (Dal 76' Mario Rui); Demme (Dal 54' Politano), Fabian Ruiz (Dal 90' Petagna); Lozano (Dal 54' Osimhen), Zielinski, Insigne; Mertens (Dal 76' Elmas). All. Gattuso

Arbitro: Mariani di Aprilia

Gol: 13' Ronaldo (J), 73' Dybala (J), 90' rig. Insigne (N)

Assist: Chiesa, Bentancur

Ammoniti: Koulibaly, Alex Sandro, Rrahmani

Paulo Dybala Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

2' - COSA SBAGLIA RONALDO! Grande azione di Morata, palla larga per DANILO che crossa al centro. Ronaldo tutto solo a due metri dalla porta impatta male e mette fuori. INCREDIBILE.

13' - RONALDO! GOL! 1-0 Juventus! Doppio dribbling a destra di Chiesa, incontenibile, cross basso e girata di prima di Ronaldo a battere Meret.

33' - Spreca una grande azione di DANILO la Juventus. Il brasiliano salta tre uomini scambiando con i compagni e poi prova un filtrante per uno tra Morata e Chiesa. La prende Chiesa, che poi sbaglia il cross, ma viene travolto da Lozano. Sembra evidente il fallo del messicano in area, ma Mariani e il VAR non intervengono.

39' - INSIGNE! Che giocata. Controlla al limite su assist di Lozano e calcia da fuori. Palla alta di poco.

45' - Alex Sandro sgambetta Zielinski in area. Mariani anche qui non interviene. Il VAR nemmeno. Dubbi. Tanti dubbi anche qui.

49' - BUFFON! Salva la Juventus. Insigne per Di Lorenzo, che si accentra e calcia da dentro l'area. Centrale, sicuro nella respinta Buffon.

53' - SPRECA ANCORA LA JUVENTUS. Ronaldo recupera, serve Morata, che mette dentro per Cuadrado. Il colombiano calcia da ottima posizione ma non trova la porta.

59' - BUFFON! Stavolta salva la Juventus con i piedi. Insigne mette a sedere de Ligt e calcia col mancino. Attento BUFFON.

71' - Ancora BUFFON. Stavolta sicuro sulla bordata da fuori di FABIAN RUIZ.

73' - DYBALA! GOL! GOL! 2-0 Juventus! Bentancur serve il 10 in area, che controlla da appena dentro l'area e piazza il mancino all'angolino.

89' - RIGORE PER IL NAPOLI, Chiellini colpisce con il ginocchio Osimhen. Fallo evidente. GOL! INSIGNE trasforma alla perfezione. 2-1.

La statistica chiave

Paulo Dybala non segnava un gol da subentrato in Serie A dal marzo 2020, contro l'Inter, nella vittoria interna della Juventus per 2-0.

Fantacalcio

PROMOSSO - Federico CHIESA – Federico Chiesa più altri 10. E’ il concetto su cui si basa la Juventus ormai dallo scorso gennaio. Slalom straordinario per l’assist a Ronaldo, una partita totale su tutti i fronti: in ripartenze offensive e in ripiegamenti difensivi.

BOCCIATO - Fabian RUIZ – Lento, un po’ prevedibile e poco cattivo in una bella occasione al limite dell’area. Spesso ha un tempo di gioco di troppo. E in una volta in una partita finalmente giocata a ritmi alti in Serie A, questo limite si nota eccome.

