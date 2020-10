Il 3-0 a tavolino a favore della Juventus e un punto di penalità in classifica al Napoli da scontare in questa stagione. È questa la sentenza del Giudice Sportivo di Serie A in merito a Juventus-Napoli, la sfida in programma domenica 4 ottobre allo Stadium e non disputata a causa dell'assenza della squadra partenopea.

Nel dispositivo del Giudice Sportivo, a corredo della decisione, si legge che la " società Napoli non può non sottostare alle sanzioni sportive previste, senza margini di discrezionalità, dalla normativa federale, e dunque alla punizione sportiva della perdita della gara (con aggiunta penalizzazione di un punto) ".

Le ragioni addotte dal Napoli, che non era partito alla volta di Torino a seguito di un'ordinanza dell'ASL, non sono tali da configurare - a detta del Giudice Sportivo - la sussistenza della causa di forza maggiore e quindi non ci sono motivi per non applicare nel concreto il protocollo specifico della FIGC. Di conseguenza il quadro delineato "non era incompatibile con l'applicazione delle norme del protocollo stesso e quindi con la possibilità di disputare l'incontro di calcio programmato a Torino".